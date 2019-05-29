В конфетах для школьных столовых нашли кишечную палочку

Ее выявили в российских конфетах «Обыкновенное чудо», которые находились на складе одного из комбинатов школьного питания Гродненской области. Продавать их планировалось в школьных столовых.

Фото: lidanews.by

Причин наличия бактерии группы кишечных палочек в данной продукции может быть множество: начиная от загрязненного бактериями сырья и заканчивая нарушениями технологического процесса упаковки и хранения, сообщает lidanews.by .

Конфеты продавать в столовых запретили. Их также внесли в реестр опасной продукции, запрещенной ко ввозу и обращению на территории Беларуси.