В конфетах для школьных столовых нашли кишечную палочку

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Ее выявили в российских конфетах «Обыкновенное чудо», которые находились на складе одного из комбинатов школьного питания Гродненской области. Продавать их планировалось в школьных столовых.

Фото: lidanews.by

Причин наличия бактерии группы кишечных палочек в данной продукции может быть множество: начиная от загрязненного бактериями сырья и заканчивая нарушениями технологического процесса упаковки и хранения, сообщает lidanews.by.

Конфеты продавать в столовых запретили. Их также внесли в реестр опасной продукции, запрещенной ко ввозу и обращению на территории Беларуси.
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Тэги: кишечная палочка столовая школа школьное питание Беларусь-Россия Город: Лида

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