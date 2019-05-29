Лукашенко и Путин договорились поручить правительствам проработать вопросы интеграции до 21 июня

Общаясь в кулуарах саммита Евразийского экономического союза в Нур-Султане, главы Беларуси и России договорились поручить своим правительствам проработать вопросы интеграции до 21 июня.

Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

«Они имели возможность поговорить в кулуарах и обсудили вопросы продвижения интеграции в рамках Союзного государства, — сообщил журналистам Песков. — И приняли решение поручить правительствам проработать и сверить встречные планы действий по пути углубления интеграции в рамках Союзного государства до 21 июня».

Когда правительства закончат эту часть работы, в дело включатся главы обоих государств, добавил Песков.

С инициативой пересмотреть подходы к интеграции Россия выступила в конце прошлого года. На последнем заседании союзного Совета министров, 13 декабря в Бресте, российский премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Россия готова продвигаться по пути строительства Союзного государства, включая создание единого эмиссионного центра, единой таможенной службы, суда и счетной палаты. В начале марта стало известно, что Россия передала Беларуси пакет предложений о дальнейшем углублении интеграции.