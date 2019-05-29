В Минске пропали две школьницы
Сотрудники отдела уголовного розыска Партизанского РУВД ищут пропавших Ульяну Анищенко и Екатерину Новикову.
По сообщению ГУВД Мингорисполкома, 11-летние девочки ушли из дома примерно в 14 часов 28 мая.
Ульяна была в черной кофте с белыми вставками и черных кедах. Катя была одета в белую кофту, черные брюки, обута в розовые кроссовки.
Владеющих информацией об их нахождении, просят сообщить по телефонам: 8 (033) 322-88-92, 8 (033) 325-62-10 или 102.
Девочки уже терялись в феврале и марте.