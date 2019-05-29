Видеофакт. Зампредседателя правительства России освистали на стадионе в Москве 29.05.2019 / 15:25 / Спорт Просмотров: 1556 A- A+ Ольга Голодец взяла приветственное слово на новом стадионе перед матчем чемпионата России по футболу между московским «Динамо» и тульским «Арсеналом». View this post on Instagram Вот что бывает, когда выступаешь не перед согнанными на митинг бюджетниками#правительство #рф #стадион #москва #россия #карликдиктатор #путин #гарантпроституции #путинлжец #путинвор #путинскаяроссия #ложь #лицемерие #пропаганда #коррупция #развалстраны #убийствоэкономики #нищета #людоедскиезаконы #народлох #терпилы #оннамнецарь A post shared by @ zello_ru on May 29, 2019 at 2:11am PDT Оценка: Средняя: 5 ( голосов: 1 )Оценить Подпишитесь на наш канал в Тэги: Россия ФК Динамо-Москва Персона: Ольга Голодец Город: Москва Другие материалы на эту тему: Медведев о Беларуси: 7 ярких цитат нового старого премьера России «Если не предложим альтернативу, завтра на место Путина придет второй Путин» День России отметили массовыми задержаниями «Он вам не Димон». Расследование о резиденциях Дмитрия Медведева