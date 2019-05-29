Видеофакт. Зампредседателя правительства России освистали на стадионе в Москве

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Ольга Голодец взяла приветственное слово на новом стадионе перед матчем чемпионата России по футболу между московским «Динамо» и тульским «Арсеналом».

 

 
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Тэги: Россия ФК Динамо-Москва Персона: Ольга Голодец Город: Москва

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