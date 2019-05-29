Посол России в Беларуси Мезенцев исключен из состава Совета Федерации

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29 мая Совет Федерации России досрочно прекратил полномочия сенатора от Сахалинской области Дмитрия Мезенцева в связи с его назначением на дипломатическую работу, сообщает «Российская газета».

Фото пресс-службы Совета Федерации

Мезенцев заявил, что своей главной задачей в должности посла считает работу по расширению связей России и Беларуси.

«Задача одна — максимально обеспечить содействие той огромной работе, которая ведется национальными лидерами по укреплению, расширению палитры связей между Россией и Беларусью, между нашими регионами», — сказал он.

Мезенцев был назначен послом 30 апреля. Он сменил Михаила Бабича, который возглавлял дипмиссию около восьми месяцев. Ожидается, что 2 июня новый посол прибудет в Минск.
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Тэги: Совет федерации посол России Персона: Дмитрий Мезенцев Дмитрий Бабич

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