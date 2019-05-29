Посол России в Беларуси Мезенцев исключен из состава Совета Федерации

29 мая Совет Федерации России досрочно прекратил полномочия сенатора от Сахалинской области Дмитрия Мезенцева в связи с его назначением на дипломатическую работу, сообщает «Российская газета».

Фото пресс-службы Совета Федерации

Мезенцев заявил, что своей главной задачей в должности посла считает работу по расширению связей России и Беларуси.

«Задача одна — максимально обеспечить содействие той огромной работе, которая ведется национальными лидерами по укреплению, расширению палитры связей между Россией и Беларусью, между нашими регионами», — сказал он.

Мезенцев был назначен послом 30 апреля. Он сменил Михаила Бабича, который возглавлял дипмиссию около восьми месяцев. Ожидается, что 2 июня новый посол прибудет в Минск.