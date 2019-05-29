Студенты БГУ с сентября смогут дополнительно изучать дисциплины по выбору

Студенты Белорусского государственного университета смогут дополнительно изучать дисциплины по выбору. Такая возможность предусмотрена пилотным проектом дополнительного образования.

«Направлен он на расширение у студентов профессиональных компетенций, смежных с изучаемой специальностью, и планомерного перехода к цифровизации образовательного процесса», — отметили в БГУ.

Инициатива будет реализована с сентября. Воспользоваться возможностью смогут студенты любого курса, а также магистранты всех факультетов БГУ. По итогам положительной текущей аттестации выбранные курсы внесут в приложение к диплому.

В случае получения неудовлетворительной оценки или «не зачтено» студенту могут выдать справку о прослушанной учебной дисциплине без внесения сведений в диплом.

В рамках пилотного проекта наравне с очным посещением занятий планируется активное использование онлайн-форм обучения по ряду дисциплин.

Дидактический материал по ряду дисциплин будет размещен на образовательной платформе LMS Moodle. На данный момент эта база содержит свыше 500 видеолекций, конференций, вебинаров, практических тренажеров, онлайн-тренингов, интернет-семинаров, тестов и других материалов. Технически база позволяет преподавателю консультировать, проверять выполнение заданий, организовывать самостоятельную работу студентов и в быстром режиме обеспечивать материалом слушателей.

В ближайшее время в БГУ планируется запустить платформу электронного расписания. Она позволит студентам с учетом выбранных дополнительных дисциплин формировать график посещения занятий и соотносить его с занятиями по основной специальности.