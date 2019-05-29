В Италии надеются на скорое подписание визового соглашения между Беларусью и ЕС

Италия надеется на то, что соглашение об упрощении визового режима между Беларусью и ЕС будет подписано в скором времени, заявил на пресс-конференции 29 мая в Минске итальянский посол Марио Джорджо Стефано Бальди.

«Мы ратуем за укрепление отношений между Беларусью и Евросоюзом, — сказал он. — Чем больше будет диалога, чем больше граждан Евросоюза будет приезжать в Беларусь и наоборот, тем больше будет у нас возможностей для того, чтобы вместе расти. Поэтому я надеюсь, что соглашение об упрощении визового режима между Беларусью и Евросоюзом будет подписано скоро. Это очень важное соглашение. Во-первых, белорусским гражданам станет проще получить визу, она будет стоить 35 вместо 60 евро».

«Беларусь является союзником Евросоюза в борьбе с организованной преступностью, нелегальной миграцией, терроризмом, исламским фундаментализмом. Во всех этих аспектах Беларусь является частью решения проблем, но никогда сама не является проблемой. И это должно быть ключом, определяющим подход Евросоюза к Беларуси. Не опасения и не взгляд назад, а взгляд в будущее с надеждой и верой в нашу молодежь», — подчеркнул дипломат.

По словам Бальди, политические отношения между Беларусью и Италией сегодня «переживают стадию перезапуска». Он напомнил, что в феврале Рим посетила белорусская правительственная делегация во главе с премьер-министром Сергеем Румасом. Глава итальянской дипмиссии также сообщил, что 25 июня в Риме состоится заседание межправительственной экономической комиссии, которая «на данный момент представляет собой высший межправительственный орган, координирующий деятельность в рамках отношений между двумя странами».

В середине мая источники в официальном Брюсселе, имеющие отношение к переговорному процессу, сообщили БелаПАН, что переговоры по содержательной части соглашения об облегчении визового режима между ЕС и Беларусью завершены — осталось решить лишь формальности, связанные с процедурой подписания этого документа. Они полагают, что соглашение будет подписано в «очень скором будущем».

О том, что работа над соглашениями об упрощении визового режима и о реадмиссии между Беларусью и ЕС практически завершена, заявил и министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.

«Просто для того, чтобы приступить к финальной стадии (подписанию, заключению этих соглашений), должна быть пройдена соответствующая процедура — и здесь, внутри Европейского союза, и у нас внутри страны, — сказал министр журналистам 14 мая в Брюсселе, где проходила конференция высокого уровня по случаю 10-летия Восточного партнерства. — Должны быть проанализированы, взвешены все моменты, возможно, настораживающие стороны, связанные с подписанием этих соглашений. Но я убежден, что мы сможем завершить эту работу в ближайшее время. Всему свое время».

Днем ранее на пресс-конференции в Брюсселе еврокомиссар по европейской политике соседства и переговорам о расширении ЕС Йоханнес Хан, отвечая на вопрос БелаПАН, заявил что Беларусь и Евросоюз, «в конечном итоге, более или менее завершили переговоры по соглашению о реадмиссии». «Я думаю, нам нужно подумать о дате подписания этого соглашения и найти место и повод для того, чтобы это сделать», — добавил он.

Переговоры об облегчении визового режима и реадмиссии ведутся с 2014 года. Евросоюз настаивает на том, чтобы соглашения были подписаны вместе.

Тем временем Евросоюз ведет работу по изменению положений своего Визового кодекса, согласно которым размер визового сбора увеличится с 60 до 80 евро. В Брюсселе заявляют, что изменения направлены на улучшение условий посещения стран ЕС добросовестными путешественниками, а также на решение проблем незаконной миграции. В представительстве ЕС БелаПАН ранее поясняли, что если визовое соглашение будет подписано, то визовый сбор для белорусов будет составлять не 80 евро, а 35.