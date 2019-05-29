Оппозиция обсудила в Минюсте поправки в закон о политических партиях

В Минюсте прошло заседание рабочей группы по подготовке поправок в закон о политических партиях с участием представителей оппозиции, сообщил БелаПАН председатель Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Игорь Борисов.

По словам Борисова, итоговый вариант законопроекта планируется подготовить в сентябре, чтобы депутаты успели его рассмотреть до конца года. В июне будет представлен первый вариант рабочего документа, после чего планируется общественное обсуждение.

Политик сообщил, что представители министерства изложили свое видение поправок. Среди новшеств — возможность введения электронной регистрации общественных объединений и электронного документооборота, прозрачный механизм финансирования партий, уменьшение численности учредителей общественного объединения для его регистрации, а также упрощение регистрации юридических адресов для местных организаций.

«Это говорит о том, что косметически что-то поправят, некоторые наши предложения будут учтены. Но фундаментально это не повлияет на жизнь политических партий, чтобы это запустило политическую жизнь нашей страны по-новому», — сказал Борисов.

В состав рабочей группы вошло 12 человек — чиновники, представители партий и общественных организаций, включая Игоря Борисова, председателя Белорусского Хельсинкского комитета Олега Гулака, второго секретаря центрального комитета Коммунистической партии Беларуси Георгия Атаманова и заместителя председателя Республиканского общественного движения «Белая Русь» Татьяну Шендик. Группу возглавляет начальник управления по вопросам некоммерческих организаций Министерства юстиции Елена Кириченко.

Ранее представители 11 оппозиционных партий и общественных объединений подготовили свой пакет поправок в закон о политических партиях. Его обсуждение состоялось 15 мая на круглом столе в Минске с участием представителей Объединенной гражданской партии, Белорусской социал-демократической партии (Грамада), Белорусской партии левых «Справедливый мир», оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» и ряда экспертов.

Ключевые изменения, которые предлагается внести: создание механизма финансирования политических партий из государственного бюджета, равный доступ к государственным СМИ, равенство условий работы политических партий. Среди других предложений в поправках есть пункты о запрете создания в партиях военизированных формирований, снижении количества учредителей партии для регистрации до 500 человек, предоставлении доступа к помещениям из государственного фонда и др.

Также свой пакет поправок подготовила Либерально-демократическая партия и кампания «Говори правду».