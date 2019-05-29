Румас поднял «партизанам» денежное довольствие

Со следующего года денежное довольствие призванных на сборы военнообязанных (так называемые «партизаны») вырастет в среднем в 20 раз. Позитивные новости сообщило Главное финансово-экономическое управление Минобороны.

Как сказано в постановлении правительства № 331 от 25 мая 2019 года, нижний предел месячного денежного довольствия увеличен с 8,39 до 156 рублей (в 18,6 раза), а верхний — с 14,63 до 331,5 рубля (в 22,6 раза).

Согласно Закону «О воинской обязанности и воинской службе», военнообязанными считаются граждане, состоящие в запасе Вооруженных сил или других воинских формирований — резерве, предназначенном для комплектования ВС и иных формирований на военное время.

Военнообязанные могут быть призваны на военные сборы, сроки которых устанавливаются правительством, и на специальные сборы — на срок до двух месяцев по решению президента.