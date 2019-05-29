В Минске «БМВ» попал в ДТП – погибли два человека

Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли два человека, произошло в Минске на улице Селицкого.

По информации региональной Госавтоинспекции, легковой «БМВ» ехал со стороны Партизанского проспекта. В какой-то момент водитель не справился с управлением и врезался в припаркованный вдоль дороги «Ивеко». От удара фургон отбросило на дерево, а «БМВ» - в также стоящий «Фольксваген».

В результате аварии два пассажира «БМВ» получили травмы не совместимые с жизнью – они скончались на месте еще до прибытия «скорой». Водитель и еще один пассажир были доставлены в больницу.

На момент ДТП людей в «Ивеко» и «Фольксвагене» не было.