Саакашвили вернулся в Украину – в аэропорту его встречали десятки людей

Один из изгнанных режимом Порошенко из Украины политиков Михаил Саакашвили, как и обещал, вернулся в страну.

Фото из микроблога Christopher Miller

Накануне президент Владимир Зеленский вернул ему украинское гражданство.

В аэропорту «Борисполь» третьего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области встречали десятки людей – журналисты, соратники, просто неравнодушные люди. Прямую трансляцию вели многие ТВ-каналы.

Саакашвили признался, что его «переполняют эмоции», так как «очень эмоционально дышать украинским воздухом и ходить по украинской земле». «Почти 1,5 года назад охранники Порошенко схватили и выслали меня в Варшаву. Сегодня я вернулся в тот же аэропорт, откуда меня выгнали из-за того, что я поднял голос против барыжной власти, несправедливости и воровства», - заявил он.

Политик заверил, что «приехал не мстить и разрушать, а строить».