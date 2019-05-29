Депутат Канопацкая вновь пытается получить документы о союзной интеграции

Депутат Палаты представителей Анна Канопацкая повторно направила запрос руководителю белорусской части рабочей группы по вопросам интеграции с Россией министру экономики Дмитрию Крутому с просьбой предоставить документы с предложениями по дальнейшему развитию интеграции в рамках Союзного государства. Свое обращение она опубликовала в социальных сетях.

В депутатском обращении, датированным 24 мая, Канопацкая отмечает, что на свой предыдущий запрос с аналогичной просьбой ответа по существу не было предоставлено.

«В чем в таком случае причина того, что министр экономики и одновременно руководитель белорусской рабочей группы дает ответ депутату парламента не по существу? А точнее, вообще скрывает информацию. Зная при этом, что я являюсь членом профильной комиссии по экономической политике в Палате представителей. В экономическом характере ли предложений дело, только ли в них? Жду конкретного ответа», — дополнительно написала она в Facebook.

Похожий ответ предоставлен другому депутату палаты представителей Алене Анисим. Письмо премьер-министру Сергею Румасу было направлено 15 мая. Анисим отмечала, что в последнее время в белорусском обществе нарастает напряженность из-за закрытых переговоров в рамках Союзного государства.

«В СМИ недавно была опубликована информация о том, что Россия направила Беларуси свои условия по интеграции, Беларусь предложила России свои. Какова суть предложений по интеграции с российской стороны?» — интересовалась депутат.

В ответе отмечается, что стороны регулярно обмениваются предложениями по наиболее актуальным вопросам сотрудничества и союзного строительства. «Наиболее часто эти предложения касаются основы, на которой строится почти каждое интеграционное объединение, — экономики», — говорится в письме.

«Мы никогда не прекращали и не прекратим диалог, — подчеркивалось в документе. — Союзные отношения нужны нашим народам, они необходимы для успешного развития двух государств. Исходя из этого, правительство Беларуси будет продолжать совместную работу с правительством России. Мы стремимся к достижению позитивных итогов, которые бы полностью соответствовали нашим национальным интересам».