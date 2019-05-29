Переход к режиму таргетирования инфляции требует решения ряда задач, — Калечиц

Переход в реализации денежно-кредитной политики Беларуси от текущего режима монетарного таргетирования к режиму таргетирования инфляции требует решения целого ряда задач. Об этом заявил заместитель председателя правления Национального банка Дмитрий Калечиц в своем выступлении на международной научно-практической конференции «Экономический рост Республики Беларусь: глобализация, инновационность, устойчивость».

«Национальный банк приблизился к новому этапу развития — переходу к режиму таргетирования инфляции. Однако для внедрения этого режима необходимо решить целый ряд задач, которые требуют не только внимания монетарных властей, но и содействия со стороны других госорганов, а также участия всех граждан страны», — подчеркнул Калечиц в докладе, текст которого опубликован на сайте регулятора.

Как отметил замглавы Нацбанка, первая задача — достигнуть определенного консенсуса в понимании того, что низкая инфляция — приоритет государственной политики и необходимое условие для устойчивого экономического роста. Решение этой задачи подразумевает внесение отдельных изменений в существующий Банковский кодекс, в частности: установление в качестве приоритетной цели деятельности Нацбанка обеспечение ценовой стабильности; формирование целевого показателя ценовой стабильности ежегодно на трехлетний период в виде допустимых границ его изменений (на сегодняшний день это происходит ежегодно); закрепление институциональной и операционной независимости регулятора и повышение ответственности правления Нацбанка за невыполнение установленного показателя по инфляции.

Вторая задача — повысить транспарентность центрального банка. «Бóльшая открытость Национального банка необходима для повышения доверия среди всех экономических агентов. В декабре 2018 года Нацбанк внедрил с текущего года практику регламентного (по заранее объявленному графику) рассмотрения правлением вопроса об изменении ставки рефинансирования и ставок по постоянно доступным инструментам регулирования ликвидности банков. На сайте Нацбанка публикуется все больше аналитических материалов о текущем состоянии экономики, а также результаты проводимых исследований», — отметил Калечиц.

Третья задача, по его словам, заключается в создании обязательных условий для перехода к режиму таргетирования инфляции. В частности, нужно восстановить работу процентного канала трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики и усовершенствовать систему рефинансирования. «В части усиления эффективности процентного канала проводится последовательная работа по уменьшению объемов директивного кредитования, снижению уровня валютизации экономики. В том числе мы ведем активную работу по повышению эффективности работы валютного рынка и операций по управлению ликвидностью», — констатировал Калечиц.

Для того чтобы четко выполнять промежуточный ориентир при режиме таргетирования инфляции, нам необходимо решить четвертую задачу — внедрить современные практики в модельный аппарат Нацбанка, подытожил замглавы правления.

Как сообщал БелаПАН, руководство Нацбанка, назначенное в конце 2014 года, отказалось от практики таргетирования обменного курса белорусского рубля и с 2015 года придерживается режима монетарного таргетирования, которое подразумевает контроль за величиной денежной массы с целью сдерживания инфляции.

Нацбанк планирует перейти на инфляционное таргетирование в 2020-2021 годах. Режим таргетирования инфляции предполагает, что центральный банк достигает своей конечной цели через управление инфляционными ожиданиями. В качестве промежуточного ориентира выступает прогноз инфляции.

При возникновении риска отклонения инфляции от объявленного целевого ориентира центробанк применяет инструменты монетарной политики, чтобы привести ее в соответствие с целевым значением. Основное воздействие монетарной политики осуществляется, как правило, через канал процентной ставки.