Беларусь продолжит штормить – на четверг объявлен оранжевый уровень опасности

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Беларусь продолжит переживать ненастье. Такой прогноз делает Белгидромет на четверг, 30 мая.

Как отмечают синоптики, в основном в восточных регионах сохранятся грозы, местами пройдут сильные ливни, ожидается шквалистый ветер, порывы которого будут доходить до 15-20 м/с.

 

Метеорологи прогнозируют днем в Гомельской и Могилевской областях град.

Из-за неблагоприятных погодных явлений объявлено штормовое предупреждение - оранжевый уровень опасности.
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Тэги: штормовое предупреждение оранжевый уровень опасности

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