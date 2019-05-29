Беларусь продолжит штормить – на четверг объявлен оранжевый уровень опасности

Беларусь продолжит переживать ненастье. Такой прогноз делает Белгидромет на четверг, 30 мая.

Как отмечают синоптики, в основном в восточных регионах сохранятся грозы, местами пройдут сильные ливни, ожидается шквалистый ветер, порывы которого будут доходить до 15-20 м/с.

Метеорологи прогнозируют днем в Гомельской и Могилевской областях град.

Из-за неблагоприятных погодных явлений объявлено штормовое предупреждение - оранжевый уровень опасности.