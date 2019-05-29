МВД констатирует появление тревожных тенденций внутри страны

За пять лет ситуация в сфере наркопреступлений значительно улучшилась, заявил начальник главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Геннадий Казакевич 29 мая на пресс-конференции в Минске.

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«Ситуация с 2014 года значительно улучшилась. Число зарегистрированных наркопреступлений сократилось в полтора раза, а совершенных несовершеннолетними или с их участием — в пять раз, — сказал Казакевич. — В сравнении с 2014 годом в 4,1 раза сократилось число передозировок наркотиками, а среди несовершеннолетних — более чем в 20 раз».

По словам представителя МВД, за прошедшие пять лет на 43% снизилось количество летальных исходов после употребления наркотиков, а среди несовершеннолетних такие случаи не регистрировались с 2015 года.

В то же время в нынешнем году появились «тревожные тенденции внутри страны». Количество передозировок за четыре месяца 2019 года увеличилось на 20% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. «Проведенный нами анализ позволяет сказать, что это передозировки от синтетических наркотиков», — отметил Казакевич.

В 2019 году органами внутренних дел выявлено более 1,8 тыс. преступлений, связанных с наркотиками, более половины из которых относятся к сбыту психоактивных веществ.

«За четыре месяца этого года выявлено и пресечено 15 каналов поставок наркотиков в Беларусь из-за границы. Зарегистрировано 26 преступлений, связанных с перемещением наркотиков и психотропов через границу, — сообщил Казакевич. — С начала года также зафиксировано существенное увеличение объема изымаемых наркотиков. Их фактический объем по возбужденным уголовным делам составил 270,5 кг, психотропных веществ — 229 кг».

В нынешнем году пресечена деятельность двух нарколабораторий на территории Беларуси. В Министерство информации направлены уведомления о необходимости ограничения доступа к 265 сайтам и одному видеоролингу на YouTube.

«Более 90% наркотиков и психотропов в стране распространяется посредством интернета, а формы и методы работы наркодилеров совершенствуются, — сказал Казакевич. — Поэтому мы создали подразделения интернет-разведки. Им выявлено и пресечено более 300 преступлений. Опасность интернета не только в распространении наркотиков, но и в формировании пронаркотического сознания людей».

Представитель МВД также отметил, что растет количество случаев, когда сбытом наркотиков занимаются несовершеннолетние.

«Мы анализировали причины этого и пришли к пониманию того, что главным движущим фактором для таких молодых людей является корысть — желание заработать как можно больше денег, не прилагая никаких усилий, — сказал он. — Метод убеждения на них не действует, метод принуждения проигрывает мотивации сбытчиков. Мы пришли к пониманию, что для эффективного противодействия таким вещам необходимо создание целого комплекса мероприятий».

При этом, подчеркнул Казакевич, молодые люди, занимающиеся закладками наркотиков, работают «от недели до полугода максимум, потом мы их находим».

По его словам, МВД совместно с Министерством здравоохранения и общественными организациями разработали сайт помощи для людей, столкнувшихся с проблемой наркотиков. В настоящее время, сказал Казакевич, создается «вторая ветка этого ресурса, направленная на помощь детям». Ее планируется запустить к началу нового учебного года.