Финал Лиги Европы. «Челси» и «Арсенал» назвали составы

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Главные тренеры лондонских «Челси» и «Арсенала» Маурицио Сарри и Унай Эмери назвали составы, которые начнут противостояние за второй по значимости трофей европейского клубного футбола.

  • «Челси»: Аррисабалага, Жоржиньо, Канте, Э.Азар, Педро Родригес, Ковачич, Жиру, А.Кристенсен, Аспиликуэта, Давид Луис, Эмерсон Палмери;
  • «Арсенал»: Чех, Папастатопулос, Косьельни, Ляказетт, Эзил, Торрейра, Обамеянг, Мэйтлэнд-Найлс, Монреаль, Колашинац, Джака.

Встреча, которая начнется в 22:00 по минскому времени, пройдет в Баку.
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Тэги: Лига Европы Город: Баку

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