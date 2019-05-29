Финал Лиги Европы. «Челси» и «Арсенал» назвали составы

Главные тренеры лондонских «Челси» и «Арсенала» Маурицио Сарри и Унай Эмери назвали составы, которые начнут противостояние за второй по значимости трофей европейского клубного футбола.

«Челси»: Аррисабалага, Жоржиньо, Канте, Э.Азар, Педро Родригес, Ковачич, Жиру, А.Кристенсен, Аспиликуэта, Давид Луис, Эмерсон Палмери;

«Арсенал»: Чех, Папастатопулос, Косьельни, Ляказетт, Эзил, Торрейра, Обамеянг, Мэйтлэнд-Найлс, Монреаль, Колашинац, Джака.

Встреча, которая начнется в 22:00 по минскому времени, пройдет в Баку.