Найдена еще одна смертельная угроза сердцу

Согласно исследованию, проведенному ученые Тихоокеанского университета в Калифорнии, употребление литра энергетических напитков за короткий промежуток времени способствует нарушению сердечного ритма.

Так, как отмечается, 34 добровольца (от 18 до 40 лет) приняли участие в исследовании. Всем им «случайно» предлагали выпить около литра либо энергетика с кофеином, либо его заменителя-плацебо в качестве контроля.

Содержание кофеина достигало 304-320 миллиграммов. Испытуемые пили в течение часа, но не быстрее одной полулитровой бутылки за полчаса.

Специалисты отметили, что у кофеин в дозе 400 миллиграммов не должен вызывать каких-либо изменения в электрокардиограмме.

Однако у тех, кто пил энергетические напитки, интервал QT, являющийся показателем деятельности сердца, был на 6-7,7 миллисекунд дольше, чем у остальных добровольцев.