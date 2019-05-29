Россельхознадзор не пустил в Петербург белорусские сосиски и сыр

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Сотрудники Россельхознадзора не пропустили на территорию России партии мясо-молочной продукции.

Россельхознадзор запретил поставки молочки с 37 белорусских предприятий

Как отмечается, под запрет попала продукция (всего 305 кг) пяти белорусских предприятий: Березовского сыродельного комбината, Молодечненского молочного комбината, Слуцкого мясокомбината, а также акционерных обществ «Молоко» и «Беловежские сыры».

Перевозчики, по словам Россельхознадзора, не смогли предоставить все необходимые документы, которые бы подтверждали безопасность и происхождение товара.
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Тэги: сыр сосиски Россельхознадзор Город: Санкт-Петербург

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