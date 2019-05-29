Россельхознадзор не пустил в Петербург белорусские сосиски и сыр

Сотрудники Россельхознадзора не пропустили на территорию России партии мясо-молочной продукции.

Как отмечается, под запрет попала продукция (всего 305 кг) пяти белорусских предприятий: Березовского сыродельного комбината, Молодечненского молочного комбината, Слуцкого мясокомбината, а также акционерных обществ «Молоко» и «Беловежские сыры».

Перевозчики, по словам Россельхознадзора, не смогли предоставить все необходимые документы, которые бы подтверждали безопасность и происхождение товара.