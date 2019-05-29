«Челси» выиграл Лигу Европы

Победителем Лиги Европы УЕФА сезона-2018/2019 стал лондонский «Челси».

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В финальном матче, который прошел вечером 29 мая в Баку, «Челси» крупно обыграл «Арсенал» — еще один клуб из Лондона — 4:1.

Все голы были забиты во втором тайме: 1:0 — Жиру (49, пас — Эмерсон), 2:0 — Педро Родригес (60, пас — Азар), 3:0 — Азар (65, с пенальти за фол против Жиру), 3:1 — Ивоби (69, пас — Ляказетт), 4:1 — Азар (72, пас — Жиру).

Французский форвард «Челси» Оливье Жиру с 11 голами стал лучшим бомбардиром турнира.

Жиру на протяжении шести сезонов, в 2012-2018 годах, играл за «Арсенал». А ворота «Арсенала» в финальном матче защищал чешский голкипер Петр Чех, проведший 11 сезонов, в 2004-2015 годах, в составе «Челси».

«Челси» во второй раз выигрывает Лигу Европы. Впервые это случилось в 2013 году, когда была обыграна «Бенфика». Также у «Челси» есть победы в Лиге чемпионов (2012), Кубке кубков (1971, 1998), Суперкубке УЕФА (1998).

«Арсенал» впервые играл в финале Лиги Европы. Среди достижений клуба есть победы в Кубке ярмарок (1970) и Кубке кубков (1994). В 2000 году «Арсенал» играл в финале Кубка УЕФА (проиграл «Галатасараю»), а в 2006-м с Александром Глебом в основном составе — в финале Лиги чемпионов (проиграл «Барселоне»).