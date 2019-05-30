Треть месячной нормы осадков выпало за час непогоды 29 мая в Минске

В МЧС отчитались о последствиях прохождения грозового фронта.

По сообщению ведомства, с 17:30 до 18:30 в Минске выпало 20 мм осадков при среднемесячной норме в 65. Порывы ветра достигали 13 метров в секунду.

По ул. Багратиона, 51, в результате порывов ветра повреждена кровля здания протестантской церкви «Гефсимания».

Зафиксированы два случая разрушений дорожного покрытия в Воложинском районе и 11 случаев падения деревьев, в результате которых повреждены семь легковых автомобилей.

Работниками МЧС и других организаций проводились работы по откачке воды, распиловке и уборке упавших деревьев.