Назарбаев получил статус «почетного сенатора»
За это решение единогласно проголосовали все депутаты верхней палаты казахстанского парламента.
Спикер cената, дочь первого президента Дарига Назарбаева поблагодарила законодателей за результат голосования. «Присвоение статуса „почетный сенатор“ является справедливой оценкой и уважением за огромные заслуги в становлении и развитии Казахстана, консолидации общества», — цитирует ее
Накануне Назарбаев стал почетным председателем Высшего Евразийского экономического совета — высшего органа ЕАЭС. Как рассказал нынешний глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сделано это было по инициативе российского президента Владимира Путина.
Нурсултан Назарбаев, который занимал должность президента Казахстана более 30 лет, объявил об отставке 19 марта. Внеочередные президентские выборы в Казахстане пройдут 9 июня.