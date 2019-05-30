Назарбаев получил статус «почетного сенатора»

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За это решение единогласно проголосовали все депутаты верхней палаты казахстанского парламента.

Спикер cената, дочь первого президента Дарига Назарбаева поблагодарила законодателей за результат голосования. «Присвоение статуса „почетный сенатор“ является справедливой оценкой и уважением за огромные заслуги в становлении и развитии Казахстана, консолидации общества», — цитирует ее nur.kz.


Транзит власти. Назарбаев ушел, чтобы остаться

Накануне Назарбаев стал почетным председателем Высшего Евразийского экономического совета — высшего органа ЕАЭС. Как рассказал нынешний глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сделано это было по инициативе российского президента Владимира Путина.

Нурсултан Назарбаев, который занимал должность президента Казахстана более 30 лет, объявил об отставке 19 марта. Внеочередные президентские выборы в Казахстане пройдут 9 июня.
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Тэги: Казахстан ЕАЭС Персона: Нурсултан Назарбаев Касым-Жомарт Токаев Город: Нур-Султан

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