Замдиректора «Белавиа» считает далекими перспективами приход лоукостов в Гродно

Авиакомпании «Белавиа» «в какой-то степени придется учитывать» присутствие иностранных лоукостеров, если они придут на рынок пассажирских авиаперевозок Беларуси, заявил заместитель генерального директора Игорь Чергинец, комментируя появившиеся в мае сообщения о том, что некоторые европейские лоукостеры рассматривают возможность организации полетов из аэропорта Гродно.

«Это нормальная ситуация, нормальная конкуренция, — сказал он. — Безусловно, если такое состоится, то в какой-то степени действительно придется их учитывать. Так же, как и они нас учитывают. В принципе, мы и сейчас их учитываем, просто по-другому. <...> Единственное, несколько удивляют эти заявления, поскольку самолеты авиакомпаний, которые были заявлены, не могут приземляться в Гродно — там полоса на них не рассчитана. Поэтому, что там обсуждают, очень трудно понять. Наверное, какие-то перспективы достаточно далекие».

«Мы конкурируем с лоукостами сейчас — и напрямую, опосредовано. Напрямую в летнее время летает авиакомпания Vueling из Испании, из Барселоны. Мы просто здесь не очень на слуху, но это очень крупный западноевропейский лоукост. Другие авиакомпании, которые называются, — Ryanair, Wizz Air, еще какие-то нидерландские есть в соседних с Беларусью аэропортах. И в Вильнюсе, и в Каунасе, и в Киеве, что-то там в Москве есть. Работаем, смотрим. Они на нас смотрят, мы — на них смотрим, это совершенно нормально», — отметил Чергинец.

Министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко на коллегии 7 февраля сообщил, что в Беларуси рассматривается вопрос создания базового аэропорта для лоукост-компаний, которые можно привлечь в страну. Находиться он будет в одном из областных центров.

«Сейчас мы прорабатываем вопрос базового областного аэропорта для лоукост-компаний, которые в последующем могут прийти в Беларусь. Вопрос с выбором региона пока не решен. Однако в первую очередь лоукостеры придут в областные аэропорты — это наш подход по работе с ними», — подчеркнул Авраменко.

2 мая посол Венгрии в Беларуси Жолт Чутора на встрече с председателем Гродненского облисполкома Владимиром Кравцовым сообщил, что венгерская авиакомпания-лоукостер Wizz Air рассматривает возможность открытия регулярных рейсов из Гродно.

Кроме того, 16 мая на встрече руководства Гродненского облисполкома с временным поверенным в делах Королевства Нидерландов в Беларуси Паулом ван Ооствейном обсуждались возможности прихода нидерландских лоукост-авиакомпаний в Гродно.