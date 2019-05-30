«Вонючий инспектор попросил взятку». Немецкая компания продала украинские цементные заводы из-за коррупции

Немецкая компания HeidelbergCement — один из крупнейших в мире производителей строительных материалов — продала украинские цементные заводы из-за коррупции.

Об этом гендиректор Concorde Capital Игорь Мазепа, который купил активы вместе с партнерами, рассказал в интервью проекту KRYM.

Он отметил, что одна из особенностей строительной индустрии — большая капиталоемкость. Чтобы построить новый завод любой мощности с нуля, нужно потратить не меньше 200 млн евро.

По словам Мазепы, иностранные компании, которые зашли в Украину еще в начале 2000-х годов, когда объем рынка был в два раза меньше, сейчас «просто бегут из-за коррупции».

«Потому что пришел какой-то сраный вонючий инспектор, попросил взятку за то, чтобы продлить лицензию на карьер. Ему вежливо отказали, говорят: „Ты че, мы вообще по-немецки разговариваем и вообще не понимаем, о чем ты“. Ну нет так нет. Развернулся и ушел. Компания не получила продление этой лицензии и, вместо того чтобы зарабатывать 15 миллионов евро EBITDA в год, они теряют эти деньги», — рассказал Мазепа.