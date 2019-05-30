«Удержать из зарплаты». В Могилеве идет кампания по принудительной подписке на госгазеты

Ответственным за идеологическую работу в структурных подразделениях могилевской «Строммашины» приказано организовать и провести среди работников подписную кампанию на 2-е полугодие.

Суммы, которые работникам предстоит выложить за полугодовую подписку, варьируются от 47,46 до 56,46 рублей в зависимости от издания. Фотокопия приказа опубликована в паблике «Могилев Real» .

Письмо, на основании которого был издан приказ, руководству завода поступило из администрации Ленинского района.