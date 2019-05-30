«Удержать из зарплаты». В Могилеве идет кампания по принудительной подписке на госгазеты

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Ответственным за идеологическую работу в структурных подразделениях могилевской «Строммашины» приказано организовать и провести среди работников подписную кампанию на 2-е полугодие.

Фотофакт. Заводчанам в Могилеве предлагают перейти на одночасовой рабочий день

Суммы, которые работникам предстоит выложить за полугодовую подписку, варьируются от 47,46 до 56,46 рублей в зависимости от издания. Фотокопия приказа опубликована в паблике «Могилев Real».

Письмо, на основании которого был издан приказ, руководству завода поступило из администрации Ленинского района.

Источник: «Могилев Real»
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Тэги: принудительная подписка Строммашина Советская Белоруссия белорусские СМИ БАЖ Город: Могилев

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