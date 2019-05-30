В Минске попытались инсценировать ДТП ради страховки

В суд передано уголовное дело в отношении граждан, которые инсценировали дорожную аварию с тремя автомобилями, намереваясь получить большую страховую выплату.

ДТП произошло возле дома № 170 на пр. Рокоссовского. Водитель «Альфа Ромео 156» якобы не уступил дорогу «Лексусу». Последний из-за этого столкнулся с припаркованным у края проезжей части «БМВ-750i». Кузова автомобилей получили механические повреждения, а виновник скрылся, сообщает агентство «Минск-Новости» .

Вскоре один из обвиняемых обратился в страховую компанию и, введя в заблуждение ее работников, написал заявление на выплату ему страховых возмещений. За побитый «БМВ» злоумышленники намеривались получить почти 9800 рублей.

Следователи установили, что ДТП было фиктивным. Обвиняемые заранее приехали на место, где воссоздали правдоподобную для восприятия дорожную аварию с поврежденными ранее автомобилями.

Среди обвиняемых — 20-летний студент БГАТУ из Барановичей; 32-летняя минчанка, менеджер частной компании и 25-летний россиянин, работающий в Минске. Им грозит лишение свободы на срок от двух до семи лет с конфискацией имущества или без.