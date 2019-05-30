Минчанин поджег магазин на Лынькова

/ Происшествия
Просмотров: 347

Правоохранители установили приметы предположительного подозреваемого и задержали его по месту жительства.

Источник: minsk.mvd.gov.by

По сообщению ГУВД Мингорисполкома, им оказался 65-летнй житель столицы. В ночь совершения преступления он поругался с сожительницей, которая подрабатывала сбором макулатуры. Мужчина решил лишить ее источника доходов, взял бутылку с растворителем и совершил поджог картона, который женщина складировала около магазина. Задержанный пояснил, что сжечь сам магазин он не планировал.

Материалы проверки переданы во Фрунзенский районный отдел Следственного комитета.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: поджог магазин Город: Минск

Другие материалы на эту тему:

Избиение, смерть и поджог. В агрогородке Юровичи становится жарко

Избиение, смерть и поджог. В агрогородке Юровичи становится жарко

В Минске открылся первый магазин без кассиров и продавцов

В Минске открылся первый магазин без кассиров и продавцов

Чтобы насолить теще, сельчанин поджег библиотеку

Чтобы насолить теще, сельчанин поджег библиотеку

Причиной пожара на хуторе Шабли был поджог? Милиция не исключает

Причиной пожара на хуторе Шабли был поджог? Милиция не исключает