Минчанин поджег магазин на Лынькова

Правоохранители установили приметы предположительного подозреваемого и задержали его по месту жительства.

Источник: minsk.mvd.gov.by

По сообщению ГУВД Мингорисполкома, им оказался 65-летнй житель столицы. В ночь совершения преступления он поругался с сожительницей, которая подрабатывала сбором макулатуры. Мужчина решил лишить ее источника доходов, взял бутылку с растворителем и совершил поджог картона, который женщина складировала около магазина. Задержанный пояснил, что сжечь сам магазин он не планировал.

Материалы проверки переданы во Фрунзенский районный отдел Следственного комитета.