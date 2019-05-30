В Гродно с корью госпитализированы 30 человек

В Гродно регистрируются случаи кори, но об эпидемии речи не идет, сообщила БелаПАН главный врач Гродненского зонального центра гигиены и эпидемиологии Янина Шерендо.

По ее словам, с начала месяца наличие инфекции подозревают у 30 человек, они находятся в инфекционной больнице. У 11 пациентов корь подтверждена лабораторными анализами, девять человек выписано из стационара. Остальные ждут окончательного заключения.

Осложнение ситуации, отметила медик, связано с завозом заболевания из-за границы.

О вспышке кори в Гродно первым сообщил телеграм-канал Nexta. Сообщалось, в частности, что корь в Гродно привез студент из Польши и в некоторых студенческих общежитиях объявили карантин. Также сообщалось, что ходят слухи о том, что одна студентка скончалась.

«Это необоснованные слухи, которые мешают работать, — заявила Шерендо. — Да, в Гродно есть корь. Проводятся санитарно-противоэпидемические мероприятия, в том числе подчищающая (дополнительная) иммунизация, прежде всего контактировавших с заболевшими. Вакцины достаточно. Медицинские работники организовали наблюдение за всеми лицами, контактировавшими с заболевшим, с целью выявить заболевание на начальной стадии».

При подозрении на корь граждане направляются в инфекционную больницу. По словам главного врача Гродненского зонального ЦГЭ, тяжелых случаев заболевания корью не выявлено, «никто не попадал в реанимацию и тем более не умирал». Она отметила, что уровень иммунизации против кори в городе не снизился по сравнению с предыдущими годами, охват привитых детей составляет 98%.