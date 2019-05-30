В Ушачах лесовоз насмерть сбил велосипедиста

Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб велосипедист, произошло в Ушачах (Витебская область) накануне вечером.

По информации региональной Госавтоинспекции, 49-летний водитель, управляя лесовозом на улице Калининская, при обгоне сбил 65-летнего велосипедиста, передвигавшегося в попутном направлении.

От полученных травм пенсионер скончался на месте аварии.

Не так давно сообщалось, что в одной из деревень Гомельского района трактор совершил смертельный наезд на 42-летнего велосипедиста.