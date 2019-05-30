Брестский облсуд оставил в силе штрафы трем противникам аккумуляторного завода

Брестский областной суд не удовлетворил жалобы трех оштрафованных противников аккумуляторного завода, сообщил БелаПАН правозащитник Роман Кисляк.

По его словам, 30 мая облсуд оставил без изменения постановления суда Ленинского района Бреста, который оштрафовал Татьяну Фесикову и Егора Кондратюка.

25 апреля районный суд признал Фесикову виновной по ч. 2 ст. 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий) и оштрафовал на 30 базовых величин (765 рублей) за раздачу желтых надувных шаров 31 марта на площади Ленина, где в тот день собирались противники аккумуляторного завода.

Кондратюк также был осужден 25 апреля. Суд признал его виновным по ч. 1 ст. 23.34 КоАП и постановил оштрафовать на 10 базовых величин (255 рублей) за участие в шествии противников строительства аккумуляторного завода, которое прошло 14 апреля по центральным улицам Бреста.

«29 мая в Брестском областном суде была рассмотрена жалоба еще одной активистки, Екатерины Басаргиной, — добавил Кислюк. — Облсуд также отказался отменить постановление суда Ленинского района Бреста, который 25 апреля оштрафовал Басаргину на 5 базовых величин (127,5 рубля) за участие в аналогичном шествии 7 апреля».

По словам правозащитника, Фесикова, Кондратюк и Басаргина просили областной суд отменить неправомерные, по их мнению, постановления суда нижестоящей инстанции. «Суды идут на поводу у милиции и игнорируют нарушения гражданских прав активистов. Они намерены обратиться с соответствующими жалобами в Комитет ООН по правам человека», — сообщил Кисляк.