«Белавиа» не хочет ругаться с корпорацией «Боинг»

Авиакомпания «Белавиа» пока не планирует выдвигать претензии корпорации «Боинг», которая сорвала сроки поставки нескольких лайнеров серии 737 MAX.

Фото пресс-службы Белавиа носит иллюстративный характер

Как сообщил БелаПАН заместитель генерального директора авиакомпании Игорь Чергинец, согласно контракта утвержден график получения самолетов: первого – в мае, второго — в июне.

«Боинг», по его словам, «приостановил поставки всех самолетов». «Они исправили ошибку, которая была зафиксирована, и сейчас идет сертификация самолета со стороны авиационных властей США совместно с авиационными властями Евросоюза, Китая, Бразилии, Канады. Когда это будет завершено, тогда возобновятся поставки этого самолета авиакомпаниям», - подчеркнул топ-менеджер.

Он также отметил, что из-за срыва сроков поставки новых лайнеров «Белавии» пришлось внести небольшие коррективы в план полетов на нынешнее лето.

Контракт между «Белавиа» и «Боингом» был заключен на авиасалоне Фарнборо в Великобритании 17 июля 2018 года. Было достигнуто соглашение, что белорусский авиаперевозчик приобретет в лизинг четыре современных самолета Boeing 737 MAX. Поставить новые самолеты с завода-изготовителя в Сиэтле планировалось в 2019-2020 годах. Первый авиалайнер в рамках данной сделки должен был приземлиться в Беларуси в мае этого года.

10 марта самолет Boeing 737 MAX8 авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение сразу после взлета из аэропорта Аддис-Абебы (Эфиопия). В результате авиакатастрофы погибли 157 человек. За четыре месяца до этого в Индонезии разбился авиалайнер аналогичной модели.

После этих трагических случаев СМИ стали сообщать о неполадках с программным обеспечением и некоторыми датчиками на самолетах этой серии. В корпорации Boeing наличие проблем признали, но заявили, что на безопасность полетов они не влияют.

Тем не менее 12 марта Европейское агентство по безопасности полетов (EASA) в качестве меры предосторожности ввело в действие директиву о летной годности, в соответствии с которой полеты всех самолетов Boeing моделей 737 MAX8 и 737 MAX9 в Европе были приостановлены.

14 марта в департаменте по авиации Министерства транспорта и коммуникаций БелаПАН сообщили, что Беларусь присоединилась к упомянутой директиве EASA, несмотря на то что в гражданской авиации Беларуси воздушные суда этой серии еще не эксплуатируются. Решение об использовании этих типов самолета в Беларуси будет принято после снятия всех вопросов относительно их безопасности.