«Белавиа» не хочет ругаться с корпорацией «Боинг»
Авиакомпания «Белавиа» пока не планирует выдвигать претензии корпорации «Боинг», которая сорвала сроки поставки нескольких лайнеров серии 737 MAX.
Как сообщил БелаПАН заместитель генерального директора авиакомпании Игорь Чергинец, согласно контракта утвержден график получения самолетов: первого – в мае, второго — в июне.
«Боинг», по его словам, «приостановил поставки всех самолетов». «Они исправили ошибку, которая была зафиксирована, и сейчас идет сертификация самолета со стороны авиационных властей США совместно с авиационными властями Евросоюза, Китая, Бразилии, Канады. Когда это будет завершено, тогда возобновятся поставки этого самолета авиакомпаниям», - подчеркнул топ-менеджер.
Он также отметил, что из-за срыва сроков поставки новых лайнеров «Белавии» пришлось внести небольшие коррективы в план полетов на нынешнее лето.
Контракт между «Белавиа» и «Боингом» был заключен на авиасалоне Фарнборо в Великобритании 17 июля 2018 года. Было достигнуто соглашение, что белорусский авиаперевозчик приобретет в лизинг четыре современных самолета Boeing 737 MAX. Поставить новые самолеты с завода-изготовителя в Сиэтле планировалось в 2019-2020 годах. Первый авиалайнер в рамках данной сделки должен был приземлиться в Беларуси в мае этого года.
10 марта самолет Boeing 737 MAX8 авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение сразу после взлета из аэропорта Аддис-Абебы (Эфиопия). В результате авиакатастрофы погибли 157 человек. За четыре месяца до этого в Индонезии разбился авиалайнер аналогичной модели.
После этих трагических случаев СМИ стали сообщать о неполадках с программным обеспечением и некоторыми датчиками на самолетах этой серии. В корпорации Boeing наличие проблем признали, но заявили, что на безопасность полетов они не влияют.
Тем не менее 12 марта Европейское агентство по безопасности полетов (EASA) в качестве меры предосторожности ввело в действие директиву о летной годности, в соответствии с которой полеты всех самолетов Boeing моделей 737 MAX8 и 737 MAX9 в Европе были приостановлены.
14 марта в департаменте по авиации Министерства транспорта и коммуникаций БелаПАН сообщили, что Беларусь присоединилась к упомянутой директиве EASA, несмотря на то что в гражданской авиации Беларуси воздушные суда этой серии еще не эксплуатируются. Решение об использовании этих типов самолета в Беларуси будет принято после снятия всех вопросов относительно их безопасности.