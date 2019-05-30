На Евроигры в Минске пытались аккредитоваться 38 человек от радиостанции из Ганы

Организаторы II Европейских игр в Минске (21-30 июня) фиксируют попытки аккредитации и покупки билетов гражданами стран с неблагополучной миграционной обстановкой.

В частности, на соревнованиях пытались аккредитоваться 38 человек, назвавшихся журналистами одной из радиостанций Ганы, сообщил заместитель директора фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года» Анатолий Котов на пресс-конференции 30 мая. «Вместе с коллегами мы отсекаем такие заявки на «подлете», — отметил он. Кроме того, был запрос из Нигерии на организацию поездки двух туристических групп.

С 10 июня по 10 июля для владельцев билетов на игры из 74 стран с благополучной миграционной обстановкой будет действовать безвизовый режим. Они смогут въезжать через любые международные пункты пропуска как в Беларуси, так и в России по билетам и действительным документам. Однако, по решению российской стороны, в Беларусь болельщики смогут выезжать лишь по трем автодорогам и трем железнодорожным веткам. Основной поток участников и гостей ожидается через минский аэропорт.

Для граждан остальных государств билет является основанием для обращения за белорусской визой (при необходимости — также за российской транзитной). По информации заместителя начальника главного консульского управления МИД Александра Ганевича, такой порядок, к примеру, будет действовать для 2 тыс. граждан Ирака, которые намерены посетить соревнования. Такое количество болельщиков из этой страны не кажется подозрительным, так как ежегодно оттуда приезжает около 14 тыс. туристов, пояснил Ганевич.

Безвизовый режим для лиц, аккредитованных на играх, действует с 20 мая. Пока им воспользовалось 13 человек, сообщил начальник отдела управления пограничного контроля Госпогранкомитета Кузьма Лесняк. По его словам, болельщики освобождены от сбора за проезд по платным дорогам, а аккредитованные лица — еще и от необходимости оформлять медицинскую страховку. В то же время не отменена необходимость регистрации в течение пяти дней в отделах по гражданству и миграции.

По информации начальника департамента по гражданству и миграции МВД Алексея Бегуна, во время и после чемпионата мира по хоккею 2014 года, когда в Беларуси для участников и болельщиков действовал безвизовый режим, было зафиксировано более 400 попыток нарушения миграционного законодательства. «Последний нарушитель был отправлен летом 2015 года — в одну из стран Юго-Восточной Азии», — сообщил Бегун.

Кузьма Лесняк заявил, что во время и после чемпионата мира по футболу 2018 года в России белорусские пограничники задержали почти 190 нарушителей, приехавших в РФ и Беларусь по билетам. «В России их ловят до сих пор», — отметил он.