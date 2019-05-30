Лукашенко наделил Семашко полномочиями вице-премьера

Посол Беларуси в России Владимир Семашко наделен полномочиями заместителя премьер-министра по вопросам отношений с Россией и деятельности Беларуси в рамках Союзного государства. Это предусмотрено указом № 202, который Александр Лукашенко подписал 30 мая, сообщает пресс-служба президента.

Семашко «при реализации полномочий вице-премьера представляет Беларусь в контактах с должностными лицами и государственными органами России и органами Союзного государства по вопросам двустороннего сотрудничества».

Он также ответственен за внесение «предложений правительству, республиканским органам государственного управления, облисполкомам, Минскому горисполкому и иным госорганам и организациям по вопросам торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с Россией».

Кроме того, чиновник «координирует деятельность республиканских органов государственного управления и иных госорганизаций, подчиненных правительству, представителей Беларуси в органах Союзного государства, дает им обязательные для исполнения указания и контролирует их реализацию».

Как отметили в пресс-службе, Семашко «будет нести персональную ответственность за продвижение национальных интересов Беларуси в Союзном государстве и отношениях с Россией».

С декабря 2003-го по 2014 год Семашко занимал должность первого заместителя премьер-министра, затем, до августа 2018-го, работал вице-премьером, курируя промышленность и топливно-энергетический комплекс. 18 августа 2018 года был отправлен в отставку вместе с премьер-министром Андреем Кобяковым.

13 ноября 2018 года Лукашенко назначил Семашко послом Беларуси в России и по совместительству полномочным представителем Беларуси при Экономическом совете СНГ и при ОДКБ, специальным представителем Беларуси по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках Союзного государства, ЕАЭС, СНГ, ОДКБ.