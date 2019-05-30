Практически все белоруски-декретницы не мыслят жизни без гаджетов

88% находящихся в отпуске по уходу за ребенком белорусок проводят перед экранами гаджетов до шести часов в день. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования «Без гаджетов», сообщил 30 мая на пресс-конференции в Минске замдиректора компании-исследователя ООО «ЛВЛ Эволюшн» Александр Левкович.

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Исследование проводилось с 4 по 6 марта текущего года при консультационной поддержке Центра социологических и политических исследований Белорусского государственного университета.

Цель исследования — выяснить, как отказ от гаджетов и интернета качественно влияет на отношения в семье, насколько улучшаются или ухудшаются коммуникации между домочадцами.

«Гаджеты все больше проникают и будут проникать в нашу жизнь. Они играют чрезмерную роль в нашей жизни. Актуальность этой проблемы понятна, а на прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения признала игровую зависимость болезнью. Это значит, что зависимость от гаджетов приняла глобальный масштаб. Поэтому целью нашего исследования было посмотреть, что происходит в нашем обществе, что происходит с детьми, их родителями», — рассказал Левкович.

Эксперимент проводился среди семей с детьми до 3 лет. Обязательным условием было, чтобы один из родителей находился в отпуске по уходу за ребенком (средний возраст детей — 1,5 года).

Семьям предложили на три дня отказаться от использования гаджетов (мобильных телефонов, планшетов, компьютеров и так далее). «За основу исследования мы взяли несколько вопросов: сколько семьи проводят времени в интернете, с какой целью, как изменилось отношение к гаджетам после трехдневного отказа от виртуального мира, стали ли испытуемые счастливее после исследования», — пояснил Левкович.

«Изначально на приглашение принять участие в исследовании откликнулись более 500 семей, но участвовать решились только 65. Вдумайтесь! То есть еще на начальном этапе отказались от эксперимента 90% респондентов. Из тех, кто остался, до конца исследования дошли 52 семьи, 13 вышли из эксперимента. Самая распространенная причина — не выдержали жизни в интернет-изоляции», — рассказал он.

Исследователи постарались охватить все типы населенных пунктов. Семьи из малых городов и сельской местности составили 29% участников, еще 29% — из Минска, остальные 42% — из крупных городов и областных центров республики.

«Наша команда провела мониторинг «гаджетовой активности» участников перед исследованием, — отметил Левкович. — Выяснилось, что 88% мам, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, проводит в интернете, в гаджетах до шести часов в день. Семь и более часов проводят в гаджетах 12% мам. Отцы проводят в них столько же времени. Лишь 10% пап пользуются гаджетами меньше одного часа в день».

Среднее время бодрствования детей, участвовавших в исследовании, — около восьми часов в день. Из них 63% детей проводят в гаджетах до двух часов, 37% — от двух до шести часов.

Для мам самым популярным гаджетом оказался смартфон, для ребенка — телевизор. Большинство мам используют гаджеты преимущественно для посещения социальных сетей — 92% респонденток. На втором месте по популярности (около 74%) — просмотр фильмов и мультфильмов. 61% опрошенных предпочитают просмотр видео в интернете.

Во время испытания участники вели дневники активности, где каждые полчаса отмечали свои занятия. На вопрос, как много времени ваш ребенок проводит в гаджетах, семьи отвечали так: 23% — слишком много, 45% — нормально, 31% — мало.

Устный опрос после исследования показал, что 68% семей изменили свое отношение к гаджетам и сократили время пребывания в интернете, у остальной части респондентов отношение к гаджетам не изменилось.