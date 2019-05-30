Каждый пятый белорус в возрасте от 18 до 29 лет страдает интернет-зависимостью

В Беларуси каждый пятый в возрасте от 18 до 29 лет страдает интернет-зависимостью, сообщил 30 мая на пресс-конференции в Минске заведующий отделом психических расстройств Республиканского научно-практического центра психического здоровья Михаил Важенин.

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По его словам, в 2016 году было проведено исследование на тему интернет-зависимости у подростков и молодежи. Зависимыми от интернета оказались 16% подростков. Из них 2% имели тяжелую форму, они не посещали школу, и ситуация требовала помещения их в стационар. Умеренная степень интернет-зависимости обнаружилась у 6-7% подростков.

Важенин привел в пример наблюдаемого им подростка 14 лет, у которого выявили простую форму шизофрении.

«Его мама в три года посадила за компьютер. В восемь лет он уже не ходил в школу. В 14 лет он полностью развалился как личность, — сказал Важенин. — Это не случайное предупреждение. Автор термина «интернет-зависимость» Голдберг (американский врач-психиатр Иван Голдберг. — БелаПАН.) писал, что это — прогрессирующее психическое расстройство, которое приводит к слабоумию. Его утверждение сейчас подтверждается задержками речевого развития, гиперактивностью, рассеянностью внимания и т.д.».

В молодежной среде с 18 до 29 лет зависимость была выявлена у 19,8%, при этом обнаружилось до 3% серьезных психических расстройств.

«Я наблюдал одного программиста, который попал к нам с острым полиморфным расстройством с симптомами шизофрении. Он трое суток просидел за компьютером», — сказал психиатр.

По сути, отметил он, «виртуальная и обычная реальность — это расщепление, шизофреническая модель».

«Таким образом, люди, которые имеют какую-то генетическую предрасположенность, психологическую наследственность при злоупотреблении временем, проведенным перед компьютером, имеют все шансы заработать заболевание», — сказал Важенин.

Исследование на тему игровой зависимости, проведенное в 2017 году, показало, что казино, залы игровых автоматов и букмекерские конторы посещают 3,5 млн человек в месяц.

«Из них около 300 тыс. наведываются туда более 10 раз в месяц. 98% этих людей зависимы. В целом среди игроков зависимость, которая требует лечения, имеют 2,4% «, — сообщил представитель НПЦ.

По его словам, дети до трех лет вообще не должны пользоваться гаджетами. «Им можно показывать мультфильмы не дольше 5-10 минут в день, максимум полчаса. Иначе в будущем это наши потенциальные пациенты с интернет-зависимостью», — сказал ученый.

Он подчеркнул, что никакие репрессивные меры и запреты при зависимостях не работают — «только принцип разумного ограничения».