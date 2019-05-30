Друзя простили – его не отстранят от «Что? Где? Когда?»

Магистр телеигры «Что? Где? Когда?» Александр Друзь, попавший в грандиозный скандал, когда пытался купить вопросы для участия в шоу «Кто хочет стать миллионером?», не будет отстранен от главной интеллектуального эфира России.

Кадр из телетрансляции программы «Что? Где? Когда?»

Такое решение принял топ-менеджмент Международной ассоциации клубов (МАК) «Что? Где? Когда?».

Один из самых известных знатоков сможет присутствовать во время игр. Однако, из-за скандала, Друзь не будет больше руководить комиссией по этике игры.

Скандал разгорелся после того, как редактор программы «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер сообщил, что магистр пытался купить у него вопросы, которые будут звучать в программе.