Друзя простили – его не отстранят от «Что? Где? Когда?»

/ Мир
Просмотров: 989

Магистр телеигры «Что? Где? Когда?» Александр Друзь, попавший в грандиозный скандал, когда пытался купить вопросы для участия в шоу «Кто хочет стать миллионером?», не будет отстранен от главной интеллектуального эфира России.

Кадр из телетрансляции программы «Что? Где? Когда?»

Такое решение принял топ-менеджмент Международной ассоциации клубов (МАК) «Что? Где? Когда?».

Один из самых известных знатоков сможет присутствовать во время игр. Однако, из-за скандала, Друзь не будет больше руководить комиссией по этике игры.

Скандал разгорелся после того, как редактор программы «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер сообщил, что магистр пытался купить у него вопросы, которые будут звучать в программе.
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Что? Где? Когда? Персона: Александр Друзь

Другие материалы на эту тему:

Галыгин и Цеслер сошлись за игровым столом в «Что? Где? Когда?»

Галыгин и Цеслер сошлись за игровым столом в «Что? Где? Когда?»

Белорусские школьники вписали в историю «Что? Где? Когда?» новую страницу

Белорусские школьники вписали в историю «Что? Где? Когда?» новую страницу

Алеся Мухина заставили стать ведущим

Алеся Мухина заставили стать ведущим