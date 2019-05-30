Россельхознадзор раскрыл новую схему контрабанды из Беларуси

По информации Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), обнаружена еще одна схема поставок в Россию санкционной продукции с территории Беларуси.

Как отметили в ведомстве, анализ поставок показал, что недобросовестно работают пять белорусских компаний-посредников:

ООО «АгроПродСбыт»;

ООО «ТрейдМолИнвест»;

ООО «Камфи Юнайтед»;

ООО «Молпромтрейд»;

ООО «Молпродлакт».

Деньги этим предприятиям приносил ложный транзит через территорию РФ в Казахстан и Кыргызстан.

Кроме этого, Россельхознадзором выявлены еще шесть белорусских производителей, выступающих в качестве отправителей продукции на адреса кыргызских и казахстанских фирм.

На самом деле, вся «санкционка» следовала в Россию.

В связи с этим Россельхознадзор c 1 июня 2019 года изменяет условия пропуска товаров в адреса киргизских и казахских получателей, перевозимых указанными компаниями и производителями.

Пропуск подконтрольных товаров указанными компаниями будет осуществляться только после подтверждения государственными ветеринарными службами Казахстана или Кыргызстана намерения принять продукцию, поставляемую этими посредниками, подчеркивает российское надзорное ведомство.

11 апреля Александр Лукашенко на совещании с экономическим блоком правительства сравнил некоторые действия российских партнеров по закрытию рынка для Беларуси с санкциями. «Когда получил перечень вопросов, меня что удивляет: последнее время (может, СМИ врут, может, специалисты докладывают мне кривую информацию), но я каждый день слышу и читаю информацию, что наш основной торговый партнер (они любят называть себя партнеры) все больше и больше вводит санкций против Беларуси, — цитировала Лукашенко пресс-служба президента. — Сами находятся под санкциями и осуждают это, и я тут их абсолютно поддерживаю. Но в то же время подобным оружием воюют против ближайших своих союзников».

12 апреля пресс-служба Россельхознадзора сообщила, что ведомство обратилось в ФСБ и Минтранс РФ с просьбой пресечь «серые» поставки животноводческой продукции из Беларуси. «При проведении анализа специалистов службы привлекла внимание скорость оборачивания транспортных средств, которые за 2-5 суток успевали доставить продукцию в такие города, как Алма-Ата и Бишкек, вернуться в Белоруссию, преодолев расстояние более восьми тысяч километров, загрузиться снова и отправиться в адреса следующих «фантомных» получателей», — сообщило российское ведомство.

16 апреля Россельхознадзор обратился в Федеральную налоговую службу России с просьбой проверить деятельность 36 белорусских компаний-посредников, «осуществляющих незаконные поставки продукции в Россию, используя схему «ложного транзита» в Казахстан и Киргизию».

По данным официальной статистики, в первом квартале 2019 года экспорт белорусского молока и сливок, говядины, а также колбас в Россию снизился на 15-30%.