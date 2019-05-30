Mercedes-Benz представил в Минске пятую модель грузовика Actros

Автомобильный дом «Энергия ГмбХ» представил в Минске новейшее поколение флагманского грузовика Mercedes-Benz Actros.

Наиболее важной функцией грузовика является новое поколение системы Active Drive Assist. По сути это система полуавтоматического вождения, которой остался один шаг до полного автопилота.

Active Drive Assist тормозит грузовик, если он приближается слишком близко к движущемуся впереди автомобилю, и самостоятельно ускоряется вновь до заданной скорости.

Если грузовик непреднамеренно покидает свою полосу движения, Active Drive Assist вмешивается и самостоятельно направляет транспортное средство на свою полосу движения.

Водитель может регулировать дистанцию до впередиидущего автомобиля и положение тягача в полосе движения.

Новый Mercedes-Benz Actros 5 по сравнению с предшественником стал еще экономичнее. В условиях автомагистралей расход снизился на 3%, при движении по обычным дорогам экономия еще больше — до 5%. Этого удалось добиться во многом за счет усовершенствованной системы управления трансмиссией, которая выбирает стиль вождения, нужную передачу и моменты переключений, основываясь на топографии местности — система учитывает в работе спуски, подъемы, прямые и повороты.

Mercedes-Benz Actros стал первым в мире серийным грузовиком с системой кругового видеообзора. Все зеркала заменены на компактные цифровые камеры.

За полную связь водителя с автомобилем отвечают сразу два цветных дисплея с диагональю 10 дюймов. Вместо обычной комбинации приборов со спидометром, тахометром и указателем уровня топлива на панели установлен основной цветной дисплей высокого разрешения. На второй дисплей выводится дополнительная информация о работе многочисленных систем автомобиля.

Кабина GigaSpace — это новое слово в организации пространства для работы и отдыха водителя. Ширина кабины — 2,5 метра, внутренняя высота — 2,12 метра. В кабине есть кондиционер, холодильник, беспроводная зарядка и многое другое.