Белорусский пианист, российский скрипач и украинский дирижер завершат концертный сезон Белгосфилармонии

Завершение музыкального сезона Белгосфилармония отметит грандиозным концертом Symphonischer Triumph.

Кирилл Кедук. Фото philharmonic.by

Белорусский пианист Кирилл Кедук, российский скрипач Граф Муржа и украинский дирижер Виталий Протасов представят программу, состоящую из двух инструментальных концертов — Второго фортепианного Брамса и скрипичный концерт Хачатуряна.

Этот международный проект уже был воплощен с большим успехом год назад на сцене Национальной филармонии Украины в Киеве. А 2 июня будет представлен белорусским слушателям. Музыканты экстра-класса выступят вместе с Государственным академическим симфоническим оркестром Беларуси.

«В Киеве я познакомился с Виктором Протасовым, он настолько классный, комфортный дирижер, что я очень рад возможности повторить этот концерт, — говорит Кирилл Кедук. — В украинской столице с нами выступал замечательный испанский скрипач Хесус Рейна, а в Минске с нами будет играть известный российский скрипач Граф Муржа».

Теперь Кирилл Кедук живет на две страны — Беларусь и Италию, а его концерты проходят по всему миру. Граф Муржа также выступает в крупнейших концертных залах Европы. Музыкант окончил аспирантуру в Королевской академии музыки (Лондон) и преподает в Московской консерватории, а также ведет мастер-классы в России и за рубежом, приглашается в состав жюри международных и российских конкурсов.

Виталий Протасов дирижировал симфоническими оркестрами Украины, Польши, Германии. В 2006 году вместе с композитором Александром Щетинским создал ансамбль современной музыки «Киев — Симфониетта».

Кирилл Кедук ежегодно дает концерты в Минске, выступал в областных центрах и малых городах.

«Для меня очень важно встречаться с белоруской публикой, также я хочу по возможности приглашать в Беларусь музыкантов, с которыми работаю на разных концертах площадках. Для нас было приятным сюрпризом, что этот международный концерт включили в культурную программу вторых Европейских игр», — рассказал Кедук.