В Германии может появиться первый иностранец-мэр

В немецком Ростоке может появиться мэр, который не родился в Германии. На сегодня у датчанина Клауса Руэ Мадсена имеются хорошие шансы хорошие шансы – 46-летний политик стал лидером первого тура, набрав 34,6%.

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Мадсен переехал в Германию в 92-м. Кстати, в течение последних шести лет он был главой Торговой палаты в Ростоке. Мадсен показал себя во время избирательной кампании прагматичным и экологически сознательным претендентом, пишет rusverlag.de .

Как сообщается, кандидата поддерживают ХДС и СвДП, которые не выставляли своих представителей.