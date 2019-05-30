1 июня могут не работать банковские карты

По информации Банковского процессингового центра в ночь на субботу могут не работать банковские карты.

Как сообщается, первого июня на протяжении 40 минут (с 02:20 до 03:00) центр будет проводить плановые технологические работы.

В этой связи не исключены краткосрочные перебои в обслуживании держателей карточек банков, а также в торговой сети, банкоматах и устройств самообслуживания.

Также БПЦ сообщил, что «в связи с имевшими место проблемами у одного из операторов мобильной связи наблюдались перебои в работе части терминального оборудования в период в времени с 14:40 до 15:33».

В настоящее время аппаратно-программный комплекс работает в штатном режиме.