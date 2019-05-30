Минск и Москва никак не договорятся по вопросу реализации визового соглашения

Беларусь и Россия продолжают обсуждать технические аспекты реализации соглашения о взаимном признании виз, сообщил журналистам 30 мая начальник департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун.

Коллаж Naviny.by

«Мы с российскими коллегами уже обсуждаем вообще технические аспекты реализации соответствующего соглашения. Мы от них получили ноту о механизме именно обмена информацией — то, что предусмотрено в рамках соглашения. Сейчас подготовили им встречную информацию, т.е. запросили у них. Уже создается такая рабочая группа, которая будет уже определять аспекты технической работы по реализации соглашения. Я думаю, что фактически в этом году оно будет не только подписано, но и, если стороны успеют провести внутригосударственные процедуры, то со следующего года оно, может, уже будет применяться», — сказал Бегун.

О подготовке межправительственного соглашения о взаимном признании виз стало известно в июне 2017 года. Ожидалось, что оно будет подписано до конца того же года. Затем планировалось, что это произойдет в декабре 2018 года на заседании Совета министров Союзного государства в Бресте. Как заявил Александр Лукашенко, документ не прошел внутригосударственные процедуры в Беларуси. Кроме того, в апреле 2018 года стороны начали переговоры о внесении изменений в соглашение о реадмиссии.

По словам Алексея Бегуна, многие связывают задержку подписания соглашения о взаимном признании виз с тем, что Минск ведет параллельно два переговорных процесса: с Россией по реадмиссии и визовому соглашению и с ЕС — об упрощении визового режима. «Это еще такой «кусок», — отметил он.

По словам представителя МВД, «вдруг ни с того ни с сего» РФ остановила переговоры по реадмиссии, предложив сначала завершить работу над визовым соглашением, «а потом уже будем «догонять» реадмиссию».

«Хотя наши эксперты сказали, что надо делать все параллельно. Поэтому у нас была такая достаточно серьезная точка зрения по поводу того, что нужно тогда все-таки вернуться к переговорному процессу по реадмиссии с Российской Федерацией, чтобы оба соглашения вступили одинаково, чтобы была и упрощенная процедура реадмиссии, потому что сейчас зачастую срок передачи иностранцев, которые задерживаются у нас в рамках реадмиссии, достигает больше трех месяцев. Они сказали «нет, мы разведем, вначале облегчение». Если смотреть на цифры, то мы на несколько порядков передаем больше в Российскую Федерацию, чем принимаем у них. То есть Беларусь не является стороной исхода или стороной потенциальных незаконных мигрантов», — заявил Бегун.

По его словам, соглашение о взаимном признании виз допускает дополнительные элементы миграционного контроля (например, внутри территории стран-участниц), но не пограничного, чтобы не создавались очереди. «Это будет беспрепятственное передвижение, в отличие от того, что сейчас существует», — отметил глава департамента МВД.

27 мая на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве министры иностранных дел двух стран не назвали конкретные сроки подписания соглашения о взаимном признании виз. «По этому документу завершаются процедуры, которые позволят его в обозримом будущем подписать», — заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Могу лишь подтвердить то, что сказал Сергей Викторович. Действительно, завершаются буквально последние моменты, связанные с обсуждением этого документа в наших странах. Я думаю, что в ближайшее время мы сможем успешно завершить работу над этим соглашением», — добавил Макей.