Турчин и Викторин обсудили перспективы международной технической помощи Беларуси

«Текущее состояние и перспективы взаимодействия между Республикой Беларусь и Европейским союзом в сфере международной технической помощи» обсуждены 30 мая на встрече первого заместителя премьер-министра Александра Турчина с главой представительства ЕС в Беларуси Андреа Викторин, сообщает пресс-служба правительства.

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Турчин позитивно оценил динамику сотрудничества Беларуси с Евросоюзом и европейскими финансовыми институтами — Европейским инвестиционным банком и Европейским банком реконструкции и развития, включая реализацию проектов по поддержке предпринимательства, реконструкции водоочистных сооружений.

В частности, он подчеркнул важность продолжения практики предоставления Европейским союзом кредитных ресурсов белорусским банкам для выдачи малому бизнесу заемных средств в белорусских рублях.

Первый вице-премьер отметил заинтересованность белорусской стороны в привлечении ресурсов Европейского инвестиционного банка на реализацию социально значимых проектов в сфере здравоохранения.

По итогам беседы достигнут «ряд конкретных договоренностей о поддержке Европейским союзом усилий Республики Беларусь в области устойчивого регионального развития, в том числе в партнерстве с Организацией экономического сотрудничества и развития, повышения конкурентоспособности и привлечения европейских инвестиций в белорусскую экономику».

«Андреа Викторин проинформирована о приоритетах правительства Республики Беларусь в социально-экономической сфере и перспективных направлениях оказания Европейским союзом технического содействия», — отмечается в релизе Совмина.