Лукашенко наградит белорусских спортсменов, отличившихся на Евроиграх

В Беларуси совершенствуется система стимулирования спортсменов для достижения ими высоких результатов в олимпийских дисциплинах, сообщила пресс-служба президента, комментируя подписанный 30 мая указ № 201.

В документе пересмотрены размеры именных стипендий, призов и вознаграждений, выплачиваемых спортсменам за достижение высоких результатов на международных соревнованиях. В перечень таких состязаний включены Европейские игры.

Предусматривается продление выплаты именной стипендии на срок до одного года атлетам, получившим травму и по этой причине не имеющим возможности подтвердить высокий результат, что позволит создать необходимые условия для восстановления спортсменов.

В дополнение к призовым за высокие спортивные результаты для атлетов с нарушением зрения определены размеры призовых для ведущих их по дистанции спортсменов-лидеров.