МВД: переговоры с ЕС по соглашению о реадмиссии завершены

МВД завершило переговоры с Евросоюзом по соглашению о реадмиссии, сообщил начальник департамента по гражданству и миграции Алексей Бегун в беседе с журналистами 30 мая.

«Мы консультации все, переговоры, механизм выполнения соглашения для себя полностью усвоили и завершили все переговоры. Сейчас остаются только какие-то небольшие формальности по соглашению по облегчению визового режима», — сказал представитель ведомства.

По словам Бегуна, если соглашения об упрощении визового режима и реадмиссии не будут подписаны, визовый сбор для белорусских граждан в конце ноября будет повышен с 60 до 80 евро, что предусматривают изменения в Визовый кодекс ЕС. Новый состав Европарламента рассмотрит эти изменения в начале сентября.

«Не хотелось бы, чтобы мы находились в не совсем красивой ситуации в рамках переговоров и какой-то бюрократии по этим соглашениям», — заявил глава департамента.

О том, что работа над соглашениями об упрощении визового режима и реадмиссии практически завершена, заявил министр иностранных дел Владимир Макей 14 мая в Брюсселе, где проходила конференция высокого уровня по случаю 10-летия инициативы ЕС «Восточное партнерство».

«Просто для того, чтобы приступить к финальной стадии (подписанию, заключению этих соглашений), должна быть пройдена соответствующая процедура — и здесь, внутри Европейского союза, и у нас, внутри страны. Должны быть проанализированы, взвешены все моменты, возможно, настораживающие стороны, связанные с подписанием этих соглашений. Но я убежден, что мы сможем завершить эту работу в ближайшее время», — заявил Макей.

Днем ранее, 13 мая, еврокомиссар по европейской политике соседства и переговорам о расширении ЕС Йоханнес Хан сообщил на пресс-конференции, что стороны «в конечном итоге более или менее завершили переговоры по соглашению о реадмиссии». «Я думаю, нам нужно подумать о дате подписания этого соглашения и найти место и повод для того, чтобы это сделать», — сказал Хан.