Замминистра назвал надуманным вопрос с запретом поставок белорусских фруктов в РФ

Белорусская продукция должна поставляться на рынки России без ограничений. Об этом заявил 30 мая на пресс-конференции заместитель министра сельского хозяйства и продовольствии Владимир Гракун, отвечая на вопрос БелаПАН о запрете поставок в Россию белорусских яблок и груш.

«Продукция, произведенная в Республике Беларусь, должна поставляться на рынки наших партнеров без ограничений. Я думаю, что она будет поставляться. Вопросы, которые время от времени возникают у нас с Россельхознадзором, мы снимаем», — сказал Гракун.

При этом он подчеркнул, что Беларусь готова принять делегации и инспекции из России для проверки производителей.

«Мы готовы показать сады. У нас их 20 тысяч гектаров интенсивного типа с урожайностью от 20 до 60 тонн с гектара. У нас есть хранилища на 104 тыс. тонн. Мы готовы показать, сколько мы получили яблок и груш, сколько мы заложили на хранение и готовы поставить», — заверил замминистра.

По его словам, Россельхознадзор уже проводил инвентаризацию по каждому поставщику и его объемам, чтобы «они не дай бог поставили больше». При этом Гракун отметил, что сельхозпредприятия и фермеры, выращивающие яблоки и груши, «не занимаются коммерцией, перепродажей, их задача — произвести качественный продукт и продать его».

«Я думаю, что вопрос [с запретом поставок] снимется. Он просто надуманный», — сказал замминистра.

О том, что Россельхознадзор не намерен инициировать снятие запрета на поставки яблок и груш из Беларуси, сообщил глава ведомства Сергей Данкверт в Буэнос-Айресе, где 29 мая прошло заседание российско-аргентинской межправительственной комиссии.

«Нам говорят, что это все [овощи и фрукты] их производства. Но когда мы раньше ездили проверять, мы видели совершенно другое. Сейчас нас не пускает Евразийская комиссия. Я не проявляю инициативу по открытию. Переговоров пока нет», — сказал Данкверт.

Чиновник не исключил, что Россельхознадзор введет новые запреты на поставки овощей и фруктов из Беларуси. «Это зависит от того, как пойдет. Мы же анализируем продукцию, которая приходит к нам. И если будут нетрадиционные виды, то будут меры», — заявил он.

«Сегодня через Беларусь можно показать все, что угодно, кроме ананасов, все, что ранее поставляла Европа, можно показать, что это из Беларуси. Это неправильно», — считает Данкверт.

Запрет на ввоз яблок и груш из Беларуси был введен 12 апреля. Москва обвиняет Минск в поставках санкционной продукции из Европы под видом белорусской.