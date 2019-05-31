Белоруска Алена Дубицкая выиграла этап Бриллиантовой лиги в толкании ядра

Победой белорусской легкоатлетки Алены Дубицкой завершились соревнования по толканию ядра в Стокгольме, которые проходили 30 мая в рамках третьего этапа Бриллиантовой лиги.

Во второй попытке Алена толкнула снаряд на отметку 18 метров 49 сантиметров. Данный показатель остался непокоримым для участниц.

Также медалью в шведской столице отметилась Ирина Жук, которая в соревнованиях по прыжкам с шестом показала результат 4 метра 35 сантиметров – это третье место.

Шестого июня в Риме пройдет очередной этап этих престижных коммерческих стартов.