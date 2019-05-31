В последний день весны Беларусь накроет область повышенного атмосферного давления
В пятницу, 31 мая, погоду практически на всей территории Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в прохладной воздушной массе. Только в крайних юго-восточных регионах будет хозяйничать атмосферный фронт.
По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. Особых осадков не ожидается – кратковременные дожди пройдут только по юго-востоку Гомельской и Могилевской областей; возможны грозы.
Ветер северо-западный слабый до умеренного. Максимально воздух прогреется до +18..+24°С.
В столице дождей не предвидится. Столбик термометра в течение суток покажет следующие значения:
- утром +13..+15°С;
- днем +19..+21°С;
- вечером +18..+20°С.