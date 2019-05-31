В последний день весны Беларусь накроет область повышенного атмосферного давления

В пятницу, 31 мая, погоду практически на всей территории Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в прохладной воздушной массе. Только в крайних юго-восточных регионах будет хозяйничать атмосферный фронт.

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По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. Особых осадков не ожидается – кратковременные дожди пройдут только по юго-востоку Гомельской и Могилевской областей; возможны грозы.

Ветер северо-западный слабый до умеренного. Максимально воздух прогреется до +18..+24°С.

В столице дождей не предвидится. Столбик термометра в течение суток покажет следующие значения: