В Могилеве евреи отметили День спасения и освобождения

Молитвой у камня-памятника евреям — жертвам нацизма и просмотром фильмов о Холокосте отметили евреи Могилева новый праздник — День спасения и освобождения от фашизма.

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«В наших сердцах память о том, что евреев освобождала Красная армия, евреев, которые здесь прятались. Именно она открыла возможность для тех, кто был в эвакуации, вернуться домой и начать новую жизнь. И все те, кто не погиб, смогли снова жить, и таких были сотни тысяч», — заявил БелаПАН староста Могилевской синагоги Семен Глазштейн.

День окончания Великой Отечественной войны — 9 мая 1945 года — по иудейскому календарю приходится на 26 ияра 5705 года. Староста синагоги отметил, что несколько лет назад еврейские общины стран бывшего Советского Союза пришли к мнению о необходимости отмечать день окончания Великой Отечественной войны по иудейскому календарю, т.е. 26 ияра, которое не всегда совпадает с 9 мая по григорианскому календарю.

«Идея эта пришлась людям по душе, прижилась, и уже несколько лет мы то или иное делаем и как-то вспоминаем об этой войне. Не о том, что она была с литаврами в конце и с каким-то напором торжества. Это день скорби, день нашей печали и день радости. Потому что мы понимаем: шесть миллионов погибло, но остальные миллионы могут жить», — сказал Глазштейн.

30 мая у камня-памятника евреям — жертвам нацизма в Могилеве прошел поминальный молебен. Вечером в здании синагоги состоялся показ двух фильмов режиссера Юрия Горулёва «Тростенец. Мы должны им память» и «Книга проклятий. Дневник Беньямина Берковича». Ленты представил собравшимся сам режиссер. После просмотра участники встречи смогли пообщаться с ним.