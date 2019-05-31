В Бресте пенсионерка из мести разбила чужой «Лексус»
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До трех лет лишения свободы грозит 62-летней жительнице Бреста, которую подозревают в хулиганстве.
Как сообщили в милиции, к правоохранителям обратился мужчина, сообщивший, что неизвестные повредили его «Лексус-LX570». Прибывшие к месту вызова оперативники по горячим следам смогли установить злоумышленницу.
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Отмечается, что пенсионерке не понравилось, как была припаркована машина. Сначала она сбросила на авто из окна цветок в горшке. После чего вышла на улицу, насобирала камней и швырнула их в «Лексус».