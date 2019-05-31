Полиция задержала капитана судна, которое столкнулось с прогулочным катером на Дунае

Правоохранителями Венгрии взят под стражу капитан судна, которое столкнулось с прогулочным катером на Дунае.

Дунай в Будапеште / Фото pixabay.com носит иллюстративный характер

Кораблекрушение унесло жизни как минимум семерых человек. Еще более 20 – пропали без вести (по мнению спасателей, практически не осталось шансов найти их живыми).

Полицией возбуждено уголовное дело. Задержанного (по некоторым данным, это гражданин Украины) подозревают в халатности, которая привела к жертвам.

Как сообщается, изученное видео с камер наблюдения показывает, что катер «Русалка» и большое судно «Викинг» двигались в северном направлении. Когда они подошли к пилонам моста, катер совершил маневр прямо по ходу «Викинга». В результате столкновения, «Русалка» затонула за считанные секунды.

На борту катера находились туристы из Южной Кореи, официальная делегация прибыла из Сеула в Будапешт накануне.